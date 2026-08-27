जानिए दिवंगत दिग्गज गायिका आशा भोसले का आखिरी गाना कब होगा रिलीज?

हरीश व्यास द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अंशुमन झा, रघुबीर यादव और सोनी राजदान जैसे कलाकार हैं। यह फिल्म एक बाप-बेटे के रिश्ते पर आधारित कहानी है।

फिल्म के मूल में प्यार और परिवार का जो विषय है, आशा का गीत उसे खूबसूरती से दर्शाता है। अंशुमन झा ने आशा जी की आवाज को फिल्म का 'कैथारसिस' (भावों का शुद्धीकरण) बताया है।

वहीं, निर्देशक हरीश व्यास ने उनके जन्मदिन पर गाना रिलीज करने को भारतीय संगीत में उनकी महान विरासत को सच्ची श्रद्धांजलि कहा।