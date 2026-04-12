आशा भोसले का 92 की उम्र में निधन, सुरों के एक युग का अंत

सुर साम्राज्ञी आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। उनके निधन की खबर से संगीत जगत और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। तमाम प्रार्थनाओं और कोशिशों के बाद 92 वर्षीय दिग्गज गायिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी के साथ सुरों की एक महान यात्रा का आज अंत हो गया, जिससे देशभर के प्रशंसकों की आंखें नम हैं। पूरा देश आज भारी मन से अपनी पसंदीदा गायिका को अंतिम विदाई दे रहा है।

दुखद ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर ने की मौत की पुष्टि पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका निधन मल्टी ऑर्गन फेल्यर (कई अंगों के काम करना बंद कर देने) से हुआ है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने भी इस खबर की पुष्टि की है। उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा, जहां पूरा देश अपनी प्रिय 'आशा ताई' को अंतिम विदाई देगा।

बयान बेटे ने कही ये बात आशा के निधन के बाद उनके बेटे आनंद भोसले ने आधिकारिक जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा, "मेरी माताजी का आज निधन हो गया है। उनके प्रशंसक और चाहने वाले कल सुबह 11 बजे लोअर परेल स्थित उनके निवास 'कासा ग्रांडे' में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसके बाद कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।" सोशल मीडिया पर फैंस और फिल्मी हस्तियां अपनी प्रिय 'आशा ताई' को भावुक श्रद्धांजलि दे रही हैं।

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कारण छाती में संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती हुई थीं आशा भोसले शुरुआती खबरों में दावा किया गया था कि दिग्गज गायिका को कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) पड़ा था, लेकिन उनकी पोती जनाई भोसले ने इन खबरों को खारिज कर इंस्टाग्राम पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि आशा को अत्यधिक थकान और छाती में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी खराब सेहत पर चिंता जताते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की मंगल कामना की थी।