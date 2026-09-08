आशा भोसले का अंतिम गीत हुआ जारी, 'ओम का हरि' में गूंजी 7 दशक की जादूई आवाज

राजीव सारंग ने इस गाने को संगीत दिया है और इसके बोल प्रदीप शर्मा खुसरो ने लिखे हैं। निर्देशक हरीश व्यास ने इस गाने के जरिए भारतीय संगीत पर आशा के शानदार प्रभाव का जश्न मनाया है।

अपने सात दशक लंबे करियर में 12,000 से ज्यादा गाने गा चुकीं आशा का संगीत पर जो प्रभाव है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है।

फिल्म 'ओम का हरि' जिसमें सोनी राजदान और अंशुमन झा मुख्य भूमिकाओं में हैं, 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

इस फिल्म के एल्बम में अमित कुमार और रघुबीर यादव जैसे गायकों ने भी अपनी आवाज दी है।