आशा भोसले के वो सदाबहार गीत, जिन्होंने विदेशी गायकों के गानों में अपनी छाप छोड़ी

फिल्म 'अपराध' का चर्चित गाना 'ऐ नौजवान सब कुछ यहां' आज भी लोगों द्वारा बेहद सुना जाता है। इस रेट्रो गाने की धुन को 'द ब्लैक आइड पीस' नाम के अमेरिकी हिप-हॉप ग्रुप ने अपने गाने 'डोंट फंक विद माय हार्ट' में मुख्य हुक के तौर पर इस्तेमाल किया था। यही नहीं, फिल्म 'डॉन' में गायिका द्वारा गाए गए गाने 'ये मेरा दिल प्यार का दीवाना' के शुरुआती संगीत काे भी इस ग्रुप ने इसी गाने में इस्तेमाल किया था।

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'दिल चीज क्या है' और 'मुझे मार डालो'

आशा ताई की आवाज में जारी हुआ गाना 'दिल चीज क्या है' (फिल्म: उमराव जान) भी वैश्विक संगीत का हिस्सा रहा है। लोकप्रिय क्लासिकल गायिका सारा ब्राइटमैन ने अपने गाने 'यू टेक माय ब्रेथ अवे' के इंट्रो के रूप में इस मशहूर गाने के कुछ सुरों का इस्तेमाल किया था। फिल्म 'पाकीजा' के गाने 'मुझे मार डालो' को कान्ये वेस्ट की एल्बम 'बुली' के शीर्षक में इस्तेमाल किया था। रैपर ने गाने के क्लासिक मुजरा गीत का इस्तेमाल किया था।