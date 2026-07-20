'अदम्य' ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाया धमाल, आर्यन घोष ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित जीते ये 2 पुरस्कार
मनोरंजन
सुंदरबन की पृष्ठभूमि पर बनी बंगाली फिल्म 'अदम्य' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है।
फिल्म में पलश का किरदार निभाने वाले आर्युन घोष के दमदार अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और साझा जूरी पुरस्कार दोनों जिताए।
फिल्म में राजनीतिक ड्रामा और व्यक्तिगत संघर्ष का जो तालमेल है, वह दर्शकों के दिलों को छू रहा है।
'अदम्य' बड़े-बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जा रही
'अदम्य' को लंदन, बर्लिन से लेकर दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया है। यह बंगाली सिनेमा की बढ़ती वैश्विक पहुंच को भी साफ दिखाता है।
फिल्म की यह सफलता साबित करती है कि सशक्त क्षेत्रीय कहानियां भी सांस्कृतिक सीमाओं को पार करके दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ सकती हैं।