'अदम्य' ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाया धमाल, आर्यन घोष ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित जीते ये 2 पुरस्कार

सुंदरबन की पृष्ठभूमि पर बनी बंगाली फिल्म 'अदम्य' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है।

फिल्म में पलश का किरदार निभाने वाले आर्युन घोष के दमदार अभिनय ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और साझा जूरी पुरस्कार दोनों जिताए।

फिल्म में राजनीतिक ड्रामा और व्यक्तिगत संघर्ष का जो तालमेल है, वह दर्शकों के दिलों को छू रहा है।