जानें आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2' की शूटिंग कब से होगी शुरू?

पहले सीजन के मुख्य कलाकार, जिनमें मोना सिंह और मनोज पाहवा शामिल हैं, फिर से साथ आ रहे हैं। इस शो को आर्यन ने बनाया और निर्देशित किया है।

उन्होंने बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी है। वहीं, गौरी खान रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसकी निर्मता हैं।

हालांकि, पहले सीजन में भागने (इलोपमेंट) का ट्विस्ट आने के बाद से नए सीजन की कहानी अभी भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन फैंस ये जानने के लिए अभी से उत्साहित हैं कि आगे क्या होने वाला है।