जानें आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2' की शूटिंग कब से होगी शुरू?
आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीजन 2 के साथ वापस आ रही है, जिसकी शूटिंग मार्च 2027 में शुरू होने वाली है।
लक्ष्य (आसमान सिंह), सहर बंबा (करिश्मा तलवार) और बॉबी देओल (अजय तलवार) सभी अपने पुराने किरदारों में वापसी कर रहे हैं।
पहले सीजन का प्रीमियर सितंबर 2025 में हुआ था, जिसमें हास्य और एक्शन का मजेदार संगम देखने को मिला था। अब दूसरे सीजन में कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी, जहां पहला सीजन खत्म हुआ था।
ये सितारे 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीजन 2 में आएंगे नजर
पहले सीजन के मुख्य कलाकार, जिनमें मोना सिंह और मनोज पाहवा शामिल हैं, फिर से साथ आ रहे हैं। इस शो को आर्यन ने बनाया और निर्देशित किया है।
उन्होंने बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी है। वहीं, गौरी खान रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसकी निर्मता हैं।
हालांकि, पहले सीजन में भागने (इलोपमेंट) का ट्विस्ट आने के बाद से नए सीजन की कहानी अभी भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन फैंस ये जानने के लिए अभी से उत्साहित हैं कि आगे क्या होने वाला है।