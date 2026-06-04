आर्य का मलयालम में 'अनंथन काडू' से एक्शन-थ्रिलर डेब्यू, टीजर ने उड़ाए होश

कितनी भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म 'अनंथन काडू'

इस फिल्म में मलयालम, तमिल और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार एक साथ दिखेंगे। इनमें इंद्रन्स, निखिला विमल, रेजिना कैसेंड्रा, अच्युत कुमार जैसे नाम शामिल हैं।

इसका संगीत 'कांतारा' फिल्म से मशहूर हुए संगीतकार बी. अजनीश लोकनाथ ने दिया है, जो इस फिल्म के साथ मलयालम में अपनी शुरुआत कर रहे हैं।

फिल्म 'अनंथन काडू' मलयालम और तमिल दोनों भाषाओं में रिलीज होगी, ताकि इसे देशभर के दर्शक देख सकें। इस जबरदस्त एक्शन थ्रिलर में आर्य एक तमिल भाषी किरदार निभाते दिखेंगे।