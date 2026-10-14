यश के 'रावण' लुक पर आर्य बब्बर का तंज

'रामायण' में आर्य बब्बर का यश पर कटाक्ष- रावण नहीं, ये 'KGF' का 'रॉकी भाई' है

लेखन नेहा शर्मा 10:57 am Oct 14, 202610:57 am

क्या है खबर?

फिल्ममेकर ओम राउत की 'आदिपुरुष' को खराब संवादों और किरदारों के चित्रण के लिए भारी आलोचना झेलनी पड़ी थी, जहां सैफ अली खान के रावण वाले लुक पर भी विवाद हुआ था। अब नितेश तिवारी की 'रामायण' में सुपरस्टार यश रावण का किरदार निभाने जा रहे हैं। एक हालिया इंटरव्यू में अभिनेता आर्य बब्बर ने जहां 'आदिपुरुष' में सैफ के लुक और अभिनय का बचाव किया है, वहीं यश के रावण वाले लुक पर सवाल उठाए हैं।