अरुण गोविल ने ठुकराया था राजा दशरथ की भूमिका

'रामायण' में दशरथ की भूमिका नहीं निभाना चाहते थे अरुण गोविल, नितेश तिवारी ने ऐसे मनाया

लेखन अंशिका शुक्ला 03:26 pm Nov 10, 202603:26 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में अभिनेता अरुण गोविल अयोध्या के राजा दशरथ की भूमिका निभाते नजर आएंगे। हाल ही में वैरायटी इंडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस किरदार को लेकर दिलचस्प खुलासा किया। अरुण ने बताया कि शुरुआत में वह राजा दशरथ का रोल निभाने के इच्छुक नहीं थे और उन्होंने इसके लिए मना भी कर दिया था। हालांकि, निर्देशक नितेश के जोर देने पर आखिरकार वह इस भूमिका के लिए तैयार हो गए।