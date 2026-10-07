अरुण गोविल की 'रामायण' में हुई वापसी, बनेंगे राजा दशरथ

यह 2 हिस्सों में बनने वाली भव्य फिल्म है। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के किरदार में दिखेंगे।

फिल्म को प्राइम फोकस स्टूडियोज बना रहा है, जिसमें DNEG और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस भी साथ जुड़े हैं। सोनी पिक्चर्स भारत के बाहर फिल्म को दुनिया भर में रिलीज करेगा।

वहीं, भारत में इसका हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन धर्मा प्रोडक्शंस संभालेगा। फिल्म का दूसरा भाग दिवाली 2027 में 5 भाषाओं - हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगा।