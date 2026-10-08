अरुण गोविल-दीपिका चिखलिया फिल्म में आएंगे नजर

'रामायण' के बाद फिर लौटेगी अरुण गोविल-दीपिका चिखलिया की जोड़ी, इस बार होगी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 01:13 pm Oct 08, 202601:13 pm

क्या है खबर?

रामानंद सागर की लोकप्रिय 'रामायण' (1987) में अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया की यादगार जोड़ी आज भी लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाए रखती है। इस पौराणिक टीवी शो में दोनों ने 'भगवान श्रीराम' और 'माता सीता' का किरदार निभाया था। खबर है कि लगभग 39 साल के बाद, दोनों सितारे एक बार फिर से स्क्रीन साझा करने के लिए तैयार हैं। निर्माता आदित्य रघुवंशी की फिल्म 'नोटिस' अरुण और दीपिका की साथ में पहली फिल्म होगी।