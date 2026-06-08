माइक्रो-ड्रामा से चमकी कलाकारों की किस्मत, कुछ ही दिनों के काम में कमा रहे लाखों रुपये

माइक्रो-ड्रामा अभिनेता कमा रहे हैं इतने लाख

यह नया फॉर्मेट अभिनेताओं को नाम और शोहरत कमाने का दूसरा मौका दे रहा है। पीयूष सहदेव का कहना है कि 'द सीक्रेट खिलाड़ी' ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया।

वहीं, करणवीर बोहरा वर्टिकल अभिनय को सबसे तेज बताते हैं, क्योंकि इसमें तुरंत सोचना और दमदार अभिनय करना पड़ता है।

एक परियोजना से 1 लाख से लेकर 3.5 लाख तक की कमाई और महीने में कम से कम 3 सीरीज मिलने के साथ, माइक्रो-ड्रामा उन कलाकारों को पहचान और अच्छी आमदनी दोनों दे रहा है, जो इसकी तेजी से तालमेल बिठा सकते हैं।