माइक्रो-ड्रामा से चमकी कलाकारों की किस्मत, कुछ ही दिनों के काम में कमा रहे लाखों रुपये
भारतीय मनोरंजन में माइक्रो-ड्रामा का नया चलन देखने को मिल रहा है और 'वर्टिकल अभिनेता' इसमें सबसे आगे हैं। ये कलाकार ऐसी वेब सीरीज का हिस्सा बनते हैं, जो मोबाइल पर आसानी से देखी जा सकें।
इन सीरीज में 50 एपिसोड होते हैं, जिनमें से हर एक 2 मिनट से भी कम का होता है। इन्हें खासकर फोन के पोर्ट्रेट मोड में ही शूट किया जाता है।
इनकी तेज रफ्तार और भावनाओं से भरी कहानियों ने इन कलाकारों को बहुत कम समय में ढेर सारे प्रशंसक दिला दिए हैं।
माइक्रो-ड्रामा अभिनेता कमा रहे हैं इतने लाख
यह नया फॉर्मेट अभिनेताओं को नाम और शोहरत कमाने का दूसरा मौका दे रहा है। पीयूष सहदेव का कहना है कि 'द सीक्रेट खिलाड़ी' ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया।
वहीं, करणवीर बोहरा वर्टिकल अभिनय को सबसे तेज बताते हैं, क्योंकि इसमें तुरंत सोचना और दमदार अभिनय करना पड़ता है।
एक परियोजना से 1 लाख से लेकर 3.5 लाख तक की कमाई और महीने में कम से कम 3 सीरीज मिलने के साथ, माइक्रो-ड्रामा उन कलाकारों को पहचान और अच्छी आमदनी दोनों दे रहा है, जो इसकी तेजी से तालमेल बिठा सकते हैं।