72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: भारत सरकार से सम्मानित इन फिल्मों का OTT पर उठाएं लुत्फ
क्या है खबर?
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भारतीय सिनेमा की कुछ बेहतरीन फिल्मों, अभिनय और कहानियों को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। 2024 के लिए सम्मानित इन फिल्मों में राजनीतिक ड्रामा से लेकर प्रेरणादायक खेल बायोपिक तक, अलग-अलग शैलियों और दिलचस्प कहानियों का मिश्रण देखा गया है। अगर आप इन फिल्मों को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एक सुनहरा अवसर है। तो देर किस बात की है, चलिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्में OTT पर निपटा डालिए।
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'आर्टिकल 370' और 'कैप्टन मिलर'
यामी गौतम की 2024 में रिलीज फिल्म 'आर्टिकल 370' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जबकि खुद अभिनेत्री ने मुख्य किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है।
जिन लोगों को राजनीतिक और खुफिया-ड्रामा पसंद है, उन्हें नेटफ्लिक्स या ZEE5 पर इसे जरूर देखनी चाहिए।
तमिल अभिनेता धनुष की 'कैप्टन मिलर' ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम पर बुनी गई ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है।
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'चंदू चैंपियन' और 'ब्रमायुगम'
स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म 'चंदू चैंपियन' भारतीय सेना के पूर्व सैनिक मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक है, जो आगे चलकर पैरालंपिक चैंपियन बनते हैं। कार्तिक आर्यन को मुरलीकांत का किरदार निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर है।
ममूटी भी 'ब्रमायुगम' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। सोनी लिव पर मौजूद यह एक डार्क फैंटेसी हॉरर-थ्रिलर है, जिसकी कहानी सत्ता, लालच और अंधविश्वास के इर्द-गिर्द बुनी गई है।
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'अमरन' और 'श्रीकांत'
'अमरन' कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के अधिकारी मेजर मुकुंद वरदराजन की असल कहानी पर आधारित है। निर्देशक राजकुमार पेरियासामी को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है।
शिवकार्तिकेयन द्वारा अभिनीत यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है।
राजकुमार राव की फिल्म 'श्रीकांत' भी नेटफ्लिक्स पर मौजूद है, जो दृष्टिबाधित उद्यमी श्रीकांत बोला के जीवन पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी पेश करती है। इसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।