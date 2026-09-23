OTT पर देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ये फिल्में

72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: भारत सरकार से सम्मानित इन फिल्मों का OTT पर उठाएं लुत्फ

लेखन ज्योति सिंह 03:23 pm Sep 23, 202603:23 pm

क्या है खबर?

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भारतीय सिनेमा की कुछ बेहतरीन फिल्मों, अभिनय और कहानियों को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। 2024 के लिए सम्मानित इन फिल्मों में राजनीतिक ड्रामा से लेकर प्रेरणादायक खेल बायोपिक तक, अलग-अलग शैलियों और दिलचस्प कहानियों का मिश्रण देखा गया है। अगर आप इन फिल्मों को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए थे, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एक सुनहरा अवसर है। तो देर किस बात की है, चलिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्में OTT पर निपटा डालिए।