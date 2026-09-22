कार्तिक आर्यन और ममूटी काे मिला सम्मान

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026: कार्तिक आर्यन और ममूटी को मिला 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का पुरस्कार

लेखन ज्योति सिंह 05:42 pm Sep 22, 202605:42 pm

क्या है खबर?

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन गुजरात के केवडिया स्थित एकता नगर में हुआ। इस अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय सिनेमा को सम्मानित किया है। इस साल 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का पुरस्कार किसी एक ने नहीं, बल्कि बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन और मलयालम सिनेमा के मेगास्टार ममूटी ने संयुक्त रूप से अपने नाम किया है। उनके बीच का यह मुकाबला सिनेमा की 2 अलग-अलग पीढ़ियों और जॉनर का मिलन दर्शाता है।