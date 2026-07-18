'जीवन बीमा योजना' में पहली बार डबल रोल में दिखेंगे अरशद वारसी, जानिए कब पर्दे पर आएगी फिल्म

इस फिल्म में संजीदा शेख 'योजना' नाम का किरदार निभा रही हैं, जो जीवन की चतुर पत्नी है और जिसने एक बड़ी ठगी की प्लानिंग की है, वहीं विजय राज एक रहस्यमयी 'विनायक' के रोल में दिखेंगे। उनके साथ पूजा चोपड़ा, बिजेंद्र काला और दिवंगत अभिनेता अतुल परचुरे भी अहम भूमिकाओं में हैं। निर्देशक अभिषेक डोगरा के मुताबिक, ये फिल्म इंसान के लालच और मजबूरी को दिखाती है। उन्होंने अरशद वारसी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने दोनों किरदारों को बेहतरीन तरीके से जिया है। अगर आपने इस महीने 'धमाल 4' देखी है तो अब अरशद वारसी को एक बिल्कुल नए अवतार में देखने के लिए तैयार हो जाइए।