फरहान अख्तर की नई सीरीज में दिखेंगे अरशद वारसी

अरशद वारसी के हाथ लगी फरहान अख्तर की नई सीरीज, साथ होंगे ये कलाकार

लेखन ज्योति सिंह 11:45 am Nov 18, 202611:45 am

क्या है खबर?

अरशद वारसी पहली बार फरहान अख्तर के साथ काम करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह एक अनाम थ्रिलर सीरीज होगी जिसका निर्माण एक्सेल एंटरटेनमेंट, बावेजा स्टूडियोज के सहयोग से कर रहा है। निर्देशन की कमान मिहिर देसाई ने संभाली है। खबर यह भी है कि सीरीज का पहला शेड्यूल लंदन में शुरू किया जा चुका है। इस सहयोग की चर्चा तब से थी, जब पैपराजी ने अरशद को कई बार फरहान के ऑफिस जाते देखा था।