'असुर 3' की शूटिंग हुई शुरू

'असुर 3' के साथ फिर गहरा होगा खौफनाक हत्याओं का खेल, शुरू हो गई शूटिंग

लेखन ज्योति सिंह 01:18 pm Sep 04, 202601:18 pm

क्या है खबर?

OTT की लोकप्रिय वेब सीरीज में से एक, अरशद वारसी और बरुन सोबती की 'असुर' अपने तीसरे सीजन के साथ लौटेगी। इसकी शूटिंग मुंबई में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। इस बार निर्देशन की कमान गौरव शुक्ला संभाल रहे हैं, जिन्होंने सीरीज का निर्माण और लेखन कार्य के किया है। दरअसल, 'असुर' के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। इनका निर्देशन ओनी सेन ने किया था, जिन्होंने हालिया रिलीज सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' भी निर्देशित की थी।