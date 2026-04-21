जना नायकन' लीक: गिरफ्तारियां, 2 लाख रुपये जुर्माना और पायरेसी कानूनों पर गरमाई बहस

के वी एन प्रोडक्शंस ने प्रशंसकों को चेतावनी दी, दोषियों के पीछे पड़ी कंपनी

फिल्म इंडस्ट्री इसे बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' जैसे लीक पहले भी हुए हैं, ऐसे में 'जना नायकन' का लीक होना पायरेसी-रोधी कानूनों पर बहस को और तेज़ कर रहा है। 'जना नायकन' बनाने वाली के वी एन प्रोडक्शंस ने पहले ही अपने प्रशंसकों को चेतावनी दी है कि वे लीक हुए किसी भी क्लिप को साझा न करें। कंपनी अब इस लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर डिजिटल पायरेसी और उससे निपटने के लिए कानूनी कदमों पर नई चर्चा छेड़ दी है।