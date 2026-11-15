'रामायण' के संगीत पर फिदा हुए अरमान मलिक, एआर रहमान और हंस जिमर की जोड़ी ने जीता दिल

'रामायण' के संगीत पर फिदा हुए अरमान मलिक, एआर रहमान और हंस जिमर की जोड़ी ने जीता दिल
गायक अरमान मलिक ने फिल्म 'रामायण' के नए साउंडट्रैक की तारीफ की है। इसे संगीतकार एआर रहमान और हंस जिमर ने मिलकर तैयार किया है। अरमान ने फिल्म का कन्नड़ गाना 'मंगल संगम' गाया है। उनका कहना है कि दोनों संगीतकारों ने इस महाकाव्य की भावना को संगीत के जरिए खूबसूरती से पेश किया है। हालांकि, कुछ लोगों को हिंदी गाना 'मंगल रंग' पसंद नहीं आया। अरमान ने उनकी राय का सम्मान करते हुए कहा कि पूरी टीम ने इस गाने को दिल से बनाया है। उन्हें उम्मीद है कि लोग किसी भी भाषा में इसे सुनकर भक्ति का भाव महसूस करेंगे।
'रामायण' को बड़ा सांस्कृतिक पल मानते हैं अरमान मलिक
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म का निर्माण DNEG के CEO नमित मल्होत्रा और यश की कंपनी मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स ने मिलकर किया है। इसका दूसरा भाग दिवाली, 2028 पर रिलीज होगा। अरमान मलिक के लिए नितेश तिवारी के साथ दोबारा काम करना खास है। वो इस फिल्म को एक बड़ा सांस्कृतिक आयोजन मानते हैं, जो कन्नड़ दर्शकों से उनके जुड़ाव को और मजबूत करता है।