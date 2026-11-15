'रामायण' के संगीत पर फिदा हुए अरमान मलिक, एआर रहमान और हंस जिमर की जोड़ी ने जीता दिल

गायक अरमान मलिक ने फिल्म 'रामायण' के नए साउंडट्रैक की तारीफ की है। इसे संगीतकार एआर रहमान और हंस जिमर ने मिलकर तैयार किया है। अरमान ने फिल्म का कन्नड़ गाना 'मंगल संगम' गाया है। उनका कहना है कि दोनों संगीतकारों ने इस महाकाव्य की भावना को संगीत के जरिए खूबसूरती से पेश किया है। हालांकि, कुछ लोगों को हिंदी गाना 'मंगल रंग' पसंद नहीं आया। अरमान ने उनकी राय का सम्मान करते हुए कहा कि पूरी टीम ने इस गाने को दिल से बनाया है। उन्हें उम्मीद है कि लोग किसी भी भाषा में इसे सुनकर भक्ति का भाव महसूस करेंगे।