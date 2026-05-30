अर्जुन सरजा की फिल्म ‘ब्लास्ट’ की कमाई में उछाल, 2 दिन में 3.4 करोड़ के पार
अर्जुन सरजा की एक्शन फिल्म 'ब्लास्ट', जिसे सुभाश के राज ने निर्देशित किया है, दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार और बढ़ाती हुई नजर आई। फिल्म ने दूसरे दिन पूरे भारत में 2.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ सिर्फ 2 दिनों में फिल्म का भारत में कुल कारोबार 3.4 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 3.9 करोड़ रुपये रहा है।
विदेशों में भी चला अर्जुन सरजा की 'ब्लास्ट' का जादू
दूसरे दिन 'ब्लास्ट' के देशभर में लगभग 1,900 शो लगे। नाइट शो के दौरान दर्शकों की उपस्थिति करीब 60 प्रतिशत दर्ज की गई। चेन्नई में खासकर, आधी से ज्यादा सीटें भरी नजर आईं। फिल्म की ज्यादातर कमाई तमिल वर्जन से हुई, जिसने 1.8 करोड़ रुपये जुटाए, वहीं तेलुगू वर्जन ने 35 लाख रुपये का योगदान दिया। विदेशों में भी फिल्म को शानदार प्रतिक्रिया मिली, जिससे इसकी दुनियाभर में कुल कमाई अब तक 5.95 करोड़ रुपये हो गई है।