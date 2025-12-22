अर्जुन रामपाल पर चढ़ा 'FA9LA' का खुमार, क्लब में DJ बनकर झूमते आए नजर

अर्जुन रामपाल पर चढ़ा 'FA9LA' का खुमार, क्लब में DJ बनकर झूमते आए नजर
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और उसके गानों का खुमार हर किसी पर छाया हुआ है। खासतौर पर अक्षय खन्ना पर फिल्माया गया गाना 'FA9LA' सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। इस गाने के मुरीद अब अर्जुन रामपाल भी हो गए हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें अभिनेता को 'FA9LA' पर थिरकते हुए देखा जा सकता है। वीडियो गुरुग्राम के एक क्लब का है, जहां अर्जुन DJ बनकर 'FA9LA' का रीमिक्स वर्जन बजाते नजर आए।
अर्जुन ने 'धुरंधर' की सफलता का मनाया जश्न
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में, अर्जुन को क्लब के अंदर DJ की भूमिका में देखा जा सकता है। उन्होंने 'FA9LA' का रीमिक्स वर्जन बजाया और झूमने लगे। उनके आसपास मौजूद भीड़ भी झूमती दिखी। इस गाने को रैपर फ्लिपराची ने गाया है जो इस वक्त अधिकतर युवाओं की जुबान पर चढ़ा है। 'धुरंधर' में अर्जुन को ISI के खूंखार मेजर इकबाल के किरदार में देखा गया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है।
Arjun Rampal Celebrate The Huge Success Of #Dhurandhar Movie In an Club.— Filmy_Duniya (@FMovie82325) December 21, 2025
Arjun Rampal Vibing On Fa9la Song, His Dance Moves & Expressions 🔥🥵 pic.twitter.com/MOq0nWYMka