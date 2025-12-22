अर्जुन रामपाल पर चढ़ा 'FA9LA' का खुमार, क्लब में DJ बनकर झूमते आए नजर

अर्जुन रामपाल 'FA9LA' गाने पर झूमते दिखे

लेखन ज्योति सिंह 12:30 pm Dec 22, 202512:30 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' और उसके गानों का खुमार हर किसी पर छाया हुआ है। खासतौर पर अक्षय खन्ना पर फिल्माया गया गाना 'FA9LA' सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। इस गाने के मुरीद अब अर्जुन रामपाल भी हो गए हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें अभिनेता को 'FA9LA' पर थिरकते हुए देखा जा सकता है। वीडियो गुरुग्राम के एक क्लब का है, जहां अर्जुन DJ बनकर 'FA9LA' का रीमिक्स वर्जन बजाते नजर आए।