मोहनलाल की एक्टिंग के मुरीद हुए अर्जुन रामपाल, 'ऑपरेशन गंगा’ में साथ किया काम

रामपाल के पोस्ट के बाद फैंस के बीच फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोग मोहनलाल और अर्जुन रामपाल को पहली बार एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए उत्साहित हैं। ‘ऑपरेशन गंगा’ का निर्माण श्री गोकुलम मूवीज कर रही है, जबकि इसका संगीत शाश्वत सचदेव ने दिया है। मोहनलाल को हाल ही में ‘दृश्यम 3’ में देखा गया था, वहीं अर्जुन रामपाल की हालिया फिल्म ‘धुरंधर 2’ है।