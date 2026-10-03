'डॉन 3' पर अर्जुन दास का खुलासा, फरहान अख्तर से हुई थी बातचीत, लेकिन अटक गया प्रोजेक्ट

'कैथी' और 'मास्टर' जैसी फिल्मों में काम कर चुके साउथ के लोकप्रिय अभिनेता अर्जुन दास ने बताया कि उनकी 'डॉन 3' को लेकर उनकी फरहान अख्तर से बातचीत हुई थी। हालांकि, फिलहाल ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। अर्जुन ने कहा कि फिल्म में उनका काम होना तय था, लेकिन इस बार बात आगे नहीं बढ़ सकी। फिर भी उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में वो फरहान अख्तर के साथ जरूर काम करेंगे।