'कॉन सिटी' ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए इतने करोड़

'कॉन सिटी' को मिली ऐसी प्रतिक्रिया

फिल्म का निर्देशन हरीश दुरैराज ने किया है। 'कॉन सिटी' में योगी बाबू, वदिवुकारसी और बाल कलाकार अकिलन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

सोमवार को थिएटर की ऑक्यूपेंसी 11.52 प्रतिशत रही, जो रात के शोज में थोड़ी बढ़ गई। दर्शकों को फिल्म का स्कैम आधारित ह्यूमर तो पसंद आया है, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि किरदारों और फिल्म की रफ्तार को और बेहतर किया जा सकता था।

इसी वजह से सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर हंसी-मजाक और साथ ही कुछ सुझाव भी दिए जा रहे हैं।