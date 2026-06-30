'कॉन सिटी' ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए इतने करोड़
मनोरंजन
'कॉन सिटी', अर्जुन दास और अन्ना बेन की एक तमिल क्राइम कॉमेडी फिल्म है। 26 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है।
फिल्म ने पहले दिन करीब 75 लाख रुपये कमाए और वीकेंड तक यही रफ्तार बनी रही, तो सोमवार तक फिल्म की कुल कमाई लगभग 3.73 करोड़ रुपये हो गई।
'कॉन सिटी' को मिली ऐसी प्रतिक्रिया
फिल्म का निर्देशन हरीश दुरैराज ने किया है। 'कॉन सिटी' में योगी बाबू, वदिवुकारसी और बाल कलाकार अकिलन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।
सोमवार को थिएटर की ऑक्यूपेंसी 11.52 प्रतिशत रही, जो रात के शोज में थोड़ी बढ़ गई। दर्शकों को फिल्म का स्कैम आधारित ह्यूमर तो पसंद आया है, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि किरदारों और फिल्म की रफ्तार को और बेहतर किया जा सकता था।
इसी वजह से सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर हंसी-मजाक और साथ ही कुछ सुझाव भी दिए जा रहे हैं।