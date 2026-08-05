अर्जुन-अदिती की 'वन्स मोर' की रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान?

यह फिल्म दिखाती है कि कैसे प्यार गहरे घावों को भर सकता है और जिंदगी को एक नई शुरुआत दे सकता है।

फिल्म में रघु और अंजलि अपने अलग-अलग पारिवारिक बैकग्राउंड के बावजूद एक-दूसरे के करीब आने की जद्दोजहद करते दिखेंगे।

सोना ओलिककल, द्रविड़ सेल्वन और अनुषा प्रभु भी फिल्म में अहम किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक हेशाम अब्दुल वाहब ने तैयार किया है, जो कहानी के मिजाज को और भी खास बना देगा।