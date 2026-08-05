अर्जुन-अदिती की 'वन्स मोर' की रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान?
मनोरंजन
अर्जुन दास और अदिती शंकर अभिनीत फिल्म 'वन्स मोर' 28 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
विग्नेश श्रीकांत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अर्जुन दास रघु का किरदार निभा रहे हैं। रघु दिल टूटने के बाद मुश्किल दौर से गुजर रहा है।
इसी बीच, अदिती शंकर अंजलि बनकर उसकी जिंदगी में आती हैं और उसे प्यार में दोबारा भरोसा दिलाती हैं।
पारिवारिक मतभेदों के बीच होती है प्यार की जीत
यह फिल्म दिखाती है कि कैसे प्यार गहरे घावों को भर सकता है और जिंदगी को एक नई शुरुआत दे सकता है।
फिल्म में रघु और अंजलि अपने अलग-अलग पारिवारिक बैकग्राउंड के बावजूद एक-दूसरे के करीब आने की जद्दोजहद करते दिखेंगे।
सोना ओलिककल, द्रविड़ सेल्वन और अनुषा प्रभु भी फिल्म में अहम किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म का म्यूजिक हेशाम अब्दुल वाहब ने तैयार किया है, जो कहानी के मिजाज को और भी खास बना देगा।