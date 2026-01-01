अर्जुन बिजलानी के घर में पसरा मातम

नए साल में अर्जुन बिजलानी की खुशियां मातम में बदलीं, करीबी का हुआ निधन

लेखन ज्योति सिंह 10:22 pm Jan 01, 202610:22 pm

क्या है खबर?

नए साल के पहले ही दिन मशहूर टीवी अभिनेता अर्जुन बिजलानी से जुड़ी दुखद खबर आई है। उनके ससुर राकेश चंद्र स्वामी का निधन हो गया है। उनकी उम्र 73 साल थी और 3 दिन पहले ही उन्हें स्ट्रोक आया था। तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उन्हें ICU में भर्ती करवाया गया था। वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ते-लड़ते, 1 जनवरी की सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इस खबर से अभिनेता के प्रशंसक भी दुखी हैं।