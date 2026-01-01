LOADING...
नए साल में अर्जुन बिजलानी की खुशियां मातम में बदलीं, करीबी का हुआ निधन
अर्जुन बिजलानी के घर में पसरा मातम

लेखन ज्योति सिंह
Jan 01, 2026
10:22 pm
नए साल के पहले ही दिन मशहूर टीवी अभिनेता अर्जुन बिजलानी से जुड़ी दुखद खबर आई है। उनके ससुर राकेश चंद्र स्वामी का निधन हो गया है। उनकी उम्र 73 साल थी और 3 दिन पहले ही उन्हें स्ट्रोक आया था। तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उन्हें ICU में भर्ती करवाया गया था। वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच लड़ते-लड़ते, 1 जनवरी की सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इस खबर से अभिनेता के प्रशंसक भी दुखी हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, अर्जुन और उनकी पत्नी नेहा के परिवार से जुड़े एक करीबी ने बताया कि राकेश बिल्कुल स्वस्थ थे। 29 दिसंबर को अचानक स्ट्रोक आने पर उन्हें बेलेव्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उनका इलाज वेंटिलेटर पर चल रहा था। इस दुखद हादसे से पूरा परिवार सदमे में है। अर्जुन ने पत्नी संग दुबई ट्रिप पर जाने से पहले ही परिवार से मुलाकात की थी। इस दुखद स्थिति से सभी उबरने की कोशिश कर रहे हैं।

