अरिजीत सिंह का बड़ा ऐलान, 2027 में भारत के स्टेडियमों में मचाएंगे धमाल

अरिजीत का यह अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी टूर है। इसमें बड़े-बड़े स्टेडियम में शो रखे गए हैं और ज्यादातर जगहें पहले से तय हो चुकी हैं।

इस टूर की शुरुआत एक ऐसे स्टेडियम से हो रही है, जो बड़े इवेंट्स की मेजबानी के लिए जाना जाता है (इसी स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ भी परफॉर्म करने वाले हैं)।

यह बात दिखाती है कि भारत में लाइव म्यूजिक कितना बड़ा हो गया है और फैंस अपने पसंदीदा आर्टिस्ट को स्टेज पर देखना कितना पसंद करते हैं।