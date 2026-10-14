अरिजीत सिंह का बड़ा ऐलान, 2027 में भारत के स्टेडियमों में मचाएंगे धमाल
मनोरंजन
अरिजीत सिंह जनवरी 2027 में अहमदाबाद के मशहूर नरेंद्र मोदी स्टेडियम से अपना अब तक का सबसे बड़ा भारत दौरा शुरू करने जा रहे हैं।
यह टूर मई तक चलेगा और 9 बड़े शहरों में जाएगा। इससे पूरे देश के फैंस को बड़े-बड़े स्टेडियमों में उन्हें लाइव देखने का मौका मिलेगा।
अरिजीत के शो के ज्यादातर स्टेडियम की तारीखें पक्की
अरिजीत का यह अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी टूर है। इसमें बड़े-बड़े स्टेडियम में शो रखे गए हैं और ज्यादातर जगहें पहले से तय हो चुकी हैं।
इस टूर की शुरुआत एक ऐसे स्टेडियम से हो रही है, जो बड़े इवेंट्स की मेजबानी के लिए जाना जाता है (इसी स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ भी परफॉर्म करने वाले हैं)।
यह बात दिखाती है कि भारत में लाइव म्यूजिक कितना बड़ा हो गया है और फैंस अपने पसंदीदा आर्टिस्ट को स्टेज पर देखना कितना पसंद करते हैं।