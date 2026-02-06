अरिजीत सिंह के नए गाने 'तेरे संग' का टीजर जारी, यूलिया वंतूर ने भी लगाए सुर

वीडियो

यूलिया और अरिजीत का पहला कोलैबरेशन

'तेरे संग' में यूलिया और अरिजीत का पहला कोलैबरेशन है। सलमान खान फिल्म्स म्यूजिक के बैनर तले लॉन्च किया गया है, जबकि पूरा गाना 7 फरवरी, 2026 को आएगा। राजन द्वारा निर्देशित फिल्म 'इकोज ऑफ अस' में लूलिया के साथ दीपक तिजोरी और स्पेनिश अभिनेत्री एलेसांद्रा व्हेलन मेरेडिज नजर आएंगी। इसका निर्माण पूजा बत्रा ने एलायंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया है। सलमान ने जून, 2025 में सोशल मीडिया के जरिए पूरी फिल्म टीम को बधाई दी थी।