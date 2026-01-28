अरिजीत सिंह के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति, एक गाने की लेते हैं मोटी फीस

संपत्ति

अरिजीत की कुल संपत्ति

मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, अरिजीत की कुल संपत्ति लगभग 414 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उनकी सालाना कमाई करीब 70 करोड़ रुपये बताई जाती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा उनके फिल्मी गानों, ब्रांड एंडोर्समेंट और लाइव शाेज से आता है। उन्होंने अपने करीब 1 दशक के करियर में हिंदी, मराठी, बंगाली और तेलुगु समेत अन्य भाषाओं में करीब 300 से ज्यादा गाने गाए हैं। वह 1 गाने के लिए करीब 8 से 10 लाख रुपये फीस लेते हैं।