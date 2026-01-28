अरिजीत सिंह के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति, एक गाने की लेते हैं मोटी फीस

अरिजीत सिंह के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति, एक गाने की लेते हैं मोटी फीस
क्या है खबर?
मशहूर गायक अरिजीत सिंह सिनेमा के उन सितारों में शामिल हैं जिनके पास पैसा, रुतबा और शोहरत की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सादगी से भरी जिंदगी जीना पसंद करते हैं। फिलहाल तो गायक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा जाे कर दी है। इस खबर से फैंस का दिल टूट चुका है। अरिजीत गायिकी भले बंद कर रहे हों लेकिन दौलत उनके पास बेशुमार है।
संपत्ति
अरिजीत की कुल संपत्ति
मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, अरिजीत की कुल संपत्ति लगभग 414 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उनकी सालाना कमाई करीब 70 करोड़ रुपये बताई जाती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा उनके फिल्मी गानों, ब्रांड एंडोर्समेंट और लाइव शाेज से आता है। उन्होंने अपने करीब 1 दशक के करियर में हिंदी, मराठी, बंगाली और तेलुगु समेत अन्य भाषाओं में करीब 300 से ज्यादा गाने गाए हैं। वह 1 गाने के लिए करीब 8 से 10 लाख रुपये फीस लेते हैं।
शो
लाइव शो से करते हैं मोटी कमाई
संगीतकार मोंटी शर्मा ने लल्लनटॉप को बताया था कि अरिजीत एक परफॉर्मेंस के लिए 2 करोड़ चार्ज करते हैं। चर्चा है कि वह 2 घंटे के लाइव कॉन्सर्ट के लिए लगभग 14 करोड़ वसूलते हैं। गायक के पास नवी मुंबई में करीब 8 कराेड़ का आलीशान घर है। रेंज रोवर और मर्सिडीज समेत उनकी कारों का कलेक्शन करीब 34 लाख से ज्यादा का है। इसके अलावा वह पश्चिम बंगाल के जियागंज में स्थित एक किफायती रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं।