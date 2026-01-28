अरिजीत सिंह के अचानक गायिकी से संन्यास लेने की वजह क्या? हुआ नया खुलासा
क्या है खबर?
अरिजीत सिंह के गायिकी से संन्यास लेने वाले फैसले ने उन्हें चर्चाओं में ला दिया। भले ही गायक संगीत बनाना जारी रखें लेकिन उनकी आवाज के दीवानों का दिल टूट चुका है। लोग जानने को बेताब हैं कि आखिर उन्होंने अचानक ये फैसला क्यों लिया। इस बीच, एक नया खुलासा हुआ है जिससे अटकलें लगने लगी हैं कि अरिजीत का प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास स्थायी नहीं हाे सकता। शायद वह पूरा सच उजागर करने से बच रहे हैं।
वजह
निर्देशन हो सकती है संन्यास की वजह
HT सिटी के मुताबिक, अरिजीत ने निर्देशन पर ध्यान देने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने एक ब्रेक लिया है। एक सूत्र ने समाचार आउटलेट को बताया, "अरिजीत निर्देशक के रूप में अपनी पहली फिल्म में व्यस्त रहने वाले हैं। इसे लेकर वह लंबे समय से उत्साहित थे। इतने सारे प्रस्तावों के बीच उनके लिए यह काम करना संभव नहीं था। वह निदेशक के काम को पूरा करेंगे। उनके लिए यह करीब 1 साल की छुट्टी जैसा होगा।"
निर्देशन
निर्देशन के क्षेत्र में डेब्यू करने जा रहे अरिजीत?
जुलाई, 2025 में सोशल मीडिया पर खबर आई थी कि अरिजीत कथित तौर पर एक अखिल भारतीय जंगल साहसिक फिल्म का निर्देशन करने जा रहे हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक, सूत्र ने बताया कि गायक एक अनोखी जंगल एडवेंचर फिल्म का निर्देशन करने के लिए तैयार हैं। फिल्म के निर्माता महावीर जैन हैं और इसके लिए बेहद उत्साहित हैं। हालांकि, स्पष्ट नहीं है कि अरिजीत ने इसी फिल्म से जुड़ने के लिए ब्रेक लिया है, या कोई नई परियोजना है।