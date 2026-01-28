अरिजीत सिंह के अचानक गायिकी से संन्यास लेने की वजह क्या? हुआ नया खुलासा

अरिजीत सिंह द्वारा संन्यास के ऐलान के बीच नया खुलासा

ज्योति सिंह 02:24 pm Jan 28, 2026

क्या है खबर?

अरिजीत सिंह के गायिकी से संन्यास लेने वाले फैसले ने उन्हें चर्चाओं में ला दिया। भले ही गायक संगीत बनाना जारी रखें लेकिन उनकी आवाज के दीवानों का दिल टूट चुका है। लोग जानने को बेताब हैं कि आखिर उन्होंने अचानक ये फैसला क्यों लिया। इस बीच, एक नया खुलासा हुआ है जिससे अटकलें लगने लगी हैं कि अरिजीत का प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास स्थायी नहीं हाे सकता। शायद वह पूरा सच उजागर करने से बच रहे हैं।