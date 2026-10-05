अगले साल 9 शहरों में लाइव गूंजेगी अरिजीत सिंह की आवाज

अरिजीत सिंह ने 'इंडिया टूर 2027' का ऐलान किया, इन 9 शहरों में सजेगी महफिल

लेखन ज्योति सिंह 05:51 pm Oct 05, 202605:51 pm

क्या है खबर?

मशहूर पार्श्व गायक अरिजीत सिंह ने अपने चाहने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने अपने संगीत के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'इंडिया टूर 2027' का ऐलान किया है, जिसका आयोजना भारत के 9 शहरों में किया जाएगा। जनवरी, 2027 से मई, 2027 तक चलने वाले इस टूर में अरिजीत के 'अगर तुम साथ हो', 'विदा करो' और 'तुम ही हो' जैसे हिट गाने शामिल होंगे। उनके ऐलान ने फैंस को अभी से उत्साहित कर दिया है।