अरिजीत सिंह और करण औजला का महा-शो, गोवा के नए फेस्टिवल में दिखेगा सुरों का मेला
क्या है खबर?
अरिजीत सिंह और करण औजला गोवा में होने वाले म्यूजिक फेस्टिवल 'होम' के पहले एडिशन को लीड करेंगे। 2 दिन के लिए निर्धारित इस फेस्टिवल का आयोजन 29 और 30 दिसंबर, 2026 को होगा। इसमें पॉप, पंजाबी म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स और इंडी सर्किट के 30 से ज्यादा कलाकार एक साथ सुरों का जादू चलाने आएंगे। कार्यक्रम का ऐलान टीम इनोवेशन ने किया है और इसे गोवा सरकार के सपोर्ट से गोवा टूरिज्म का समर्थन मिला है।
फेस्टिवल
ऑल-इंडियन लाइनअप में शामिल होंगे अरिजीत और करण
आयोजकों के मुताबिक, यह लॉन्च राज्य में बड़े म्यूजिक फेस्टिवल एक्टिविटी में 2 साल के गैप के बाद हो रहा है।
हालांकि, सबसे बड़ी बात हेडलाइनिंग कॉम्बिनेशन है। पहली बार होगा जब अरिजीत और करण एक ही फेस्टिवल बिलिंग को साझा करेंगे।
करण के लिए, 'होम' गोवा में उनका पहला पब्लिक टिकट वाला कॉन्सर्ट होगा, जबकि अरिजीत लंबे समय बाद यहां अपने सुरों का जादू चलाते दिखेंगे।
फेस्टिवल पूरी तरह से इंडियन हेडलाइन लाइनअप के हिसाब से बनाया गया है।
परफॉर्मेंस
कार्यक्रम में ये कलाकार भी होंगे शामिल
अरिजीत और करण के अलावा, फेस्टिवल में किंग, जसलीन रॉयल और डीजे चेतस सहित 30 से ज्यादा इंडी और इलेक्ट्रॉनिक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे।
दोनों दिन शो दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। इसके लिए टिकट थम्प-एन और डिस्ट्रिक्ट बाय जोमैटो के जरिए उपलब्ध होंगे।
HSBC वीजा कार्डधारकों के लिए इसकी प्री-सेल 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी जो 2 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक चलेगी। जनरल सेल 2 नवंबर को दोपहर 2 बजे शुरू होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
October 29, 2026