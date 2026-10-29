अरिजीत सिंह और करण औजला का महा-शो, गोवा के नए फेस्टिवल में दिखेगा सुरों का मेला

आयोजकों के मुताबिक, यह लॉन्च राज्य में बड़े म्यूजिक फेस्टिवल एक्टिविटी में 2 साल के गैप के बाद हो रहा है।

हालांकि, सबसे बड़ी बात हेडलाइनिंग कॉम्बिनेशन है। पहली बार होगा जब अरिजीत और करण एक ही फेस्टिवल बिलिंग को साझा करेंगे।

करण के लिए, 'होम' गोवा में उनका पहला पब्लिक टिकट वाला कॉन्सर्ट होगा, जबकि अरिजीत लंबे समय बाद यहां अपने सुरों का जादू चलाते दिखेंगे।

फेस्टिवल पूरी तरह से इंडियन हेडलाइन लाइनअप के हिसाब से बनाया गया है।