बोनी कपूर के 'पक्षपात' से परिवार में आग? जाह्नवी कपूर और शनाया कपूर में दरार

जाह्नवी कपूर और शनाया कपूर के बीच मतभेद की खबरें चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि दोनों बहनों के बीच पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। अनबन के पीछे की वजह जाह्नवी के पिता बोनी कपूर को बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनाया की मां महीप कपूर इस बात से नाराज हैं कि बोनी ने शनाया का करियर शुरू करने में कोई मदद नहीं की। केवल अपनी बेटियों के करियर पर ध्यान दिया।

चर्चा दोस्तों का समर्थन मिला, लेकिन जाह्नवी ने किया अनदेखा? अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के नक्शे-कदम पर चलते हुए शनाया ने पिछले साल विक्रांत मैसी के साथ फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' से बॉलीवुड में कदम रखा था। अब वह आदर्श गौरव संग अपनी दूसरी फिल्म 'तू या मैं' की रिलीज की तैयारी कर रही हैं। जहां सुहाना खान और अनन्या पांडे, शनाया का हौसला बढ़ा रही हैं, वहीं चचेरी बहन जाह्नवी ने शनाया की फिल्म से जुड़े हालिया पोस्ट पर कोई प्रतिक्रिया या प्यार नहीं दिखाया है।

तनाव करियर को लेकर कपूर परिवार में तनाव अब रेडिट पर इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इंटरनेट पर चल रही खबरों की मानें तो इस अनबन के पीछे जाह्नवी के पिता बोनी कपूर का हाथ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शनाया की मां महीप कपूर इस बात से काफी नाराज हैं कि बोनी ने अपनी भतीजी शनाया के करियर को सेट करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और केवल अपनी बेटियों (जाह्नवी और खुशी) के करियर पर ध्यान दिया।

मदद भाई संजय कपूर ने मांगी मदद, लेकिन बोनी रहे बेपरवाह? खबरों के मुताबिक, महीप इस बात से दुखी थीं कि जब शनाया संघर्ष कर रही थीं, तब परिवार के बड़े होने के नाते बोनी ने उनकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। यही वजह है कि अब जाह्नवी और शनाया के रिश्ते में वो पहले जैसी गर्मजोशी नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि संजय कपूर ने अपने बड़े भाई बोनी से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन बोनी ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।

