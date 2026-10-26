एआर रहमान ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की

'रामायण' के संगीत विवाद पर एआर रहमान बोले- लोग आलोचना करेंगे, फिर माफी मांगेंगे

लेखन ज्योति सिंह 02:57 pm Oct 26, 202602:57 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का नया गाना 'मंगल रंग' इस वक्त विवादों में घिरा हुआ है। सोशल मीडिया यूजर्स का आरोप है कि संगीतकार एआर रहमान ने गाने में कव्वाली जैसा संगीत शामिल किया है। अब ऑस्कर विजेता संगीतकार ने 'मंगल रंग' की आलोचना और पिछले गाने 'तांडव' को मिल रही मिली-जुली प्रतिक्रिया पर अपना विचार साझा किया है। उन्होंने कहा कि वह सोशल मीडिया फीडबैक से बेफिक्र रहते हैं और अपने काम की ईमानदारी पर फोकस करते हैं।