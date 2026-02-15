एआर रहमान ने किया सोशल मीडिया से ब्रेक का ऐलान

एआर रहमान अगले 40 दिनों तक सोशल मीडिया से दूर, चेन्नई कॉन्सर्ट के बाद बड़ा ऐलान

लेखन नेहा शर्मा 04:46 pm Feb 15, 202604:46 pm

क्या है खबर?

दिग्गज संगीतकार एआर रहमान ने को अपने चेन्नई कॉन्सर्ट के समापन के बाद प्रशंसकों को चौंकाते हुए सोशल मीडिया से 40 दिनों के ब्रेक का ऐलान किया है। अपने गृहनगर चेन्नई में हुए अपने इवेंट का एक शानदार वीडियो साझा करते हुए रहमान ने प्रशंसकों को बताया कि वो अगले कुछ हफ्तों तक डिजिटल दुनिया से दूर रहेंगे। कॉन्सर्ट की सफलता और प्रशंसकों के प्यार से अभिभूत रहमान ने इसे सोशल मीडिया से विदा लेने का सबसे बेहतरीन तरीका बताया।