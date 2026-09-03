'मूनवॉक' को मिली रिलीज तारीख

'मूनवॉक' की रिलीज तारीख का ऐलान, पहली बार अभिनय का हुनर दिखांगे एआर रहमान

लेखन ज्योति सिंह 12:55 pm Sep 03, 202612:55 pm

क्या है खबर?

मशहूर संगीतकार एआर रहमान अभिनय के क्षेत्र में कदम रखने के लिए तैयार हैं। प्रभुदेवा की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'मूनवॉक' में वह अपना अभिनय कौशल दिखाते नजर आएंगे, जिसकी रिलीज तारीख का ऐलान अब हो गया है। रिलीज तारीख के ऐलान मात्र से फैंस की उम्मीदें चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि वह ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार को अभिनय करते देखेंगे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म दिवाली, 2026 पर आएगी जिससे एक महा-भिड़त की संभावना बन गई है।