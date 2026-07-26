'न्यूरोमांसर' का पहला टीजर रिलीज, एप्पल टीवी पर इस दिन स्ट्रीम होगी मशहूर उपन्यास पर बनी लाइव-एक्शन सीरीज

एप्पल टीवी ने विलियम गिब्सन के 1984 के प्रसिद्ध साइबरपंक उपन्यास 'न्यूरोमांसर' पर आधारित अपनी नई लाइव-एक्शन सीरीज का पहला टीजर रिलीज कर दिया है। सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में पेश किए गए इस टीजर के अनुसार, 10 एपिसोड वाली ये रोमांचक सीरीज 22 जनवरी, 2027 को प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। ये पहली बार है, जब इस क्लासिक और मशहूर कहानी को लाइव-एक्शन के रूप में स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है, जिसे लेकर साइंस-फिक्शन फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।