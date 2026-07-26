'न्यूरोमांसर' का पहला टीजर रिलीज, एप्पल टीवी पर इस दिन स्ट्रीम होगी मशहूर उपन्यास पर बनी लाइव-एक्शन सीरीज
एप्पल टीवी ने विलियम गिब्सन के 1984 के प्रसिद्ध साइबरपंक उपन्यास 'न्यूरोमांसर' पर आधारित अपनी नई लाइव-एक्शन सीरीज का पहला टीजर रिलीज कर दिया है। सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में पेश किए गए इस टीजर के अनुसार, 10 एपिसोड वाली ये रोमांचक सीरीज 22 जनवरी, 2027 को प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। ये पहली बार है, जब इस क्लासिक और मशहूर कहानी को लाइव-एक्शन के रूप में स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है, जिसे लेकर साइंस-फिक्शन फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।
'न्यूरोमांसर' में टर्नर, मिडलटन, स्ट्रॉन्ग और पोसी की एंट्री
ये सीरीज दर्शकों को 'चिबा शहर' की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है, जहां तकनीक, AI और अपराध का कब्जा है। कहानी 'केस' (कैलम टर्नर) नाम के एक हैकर और 'मोली' (ब्रिएना मिडलटन) नाम की एक खतरनाक लड़ाकू के इर्द-गिर्द घूमती है। इसमें मार्क स्ट्रॉन्ग जैसे बड़े कलाकार भी शामिल हैं और इसके लेखक विलियम गिब्सन खुद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। 'द मैट्रिक्स' जैसी फिल्मों को प्रेरित करने वाली यह रोमांचक सीरीज सिर्फ एप्पल टीवी पर स्ट्रीम होगी।