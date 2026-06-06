'योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स 3' को मिली हरी झंडी, जॉन हैम एक बार फिर 'कूप' बनकर मचाएंगे धमाल
एप्पल टीवी प्लस ने अपने मशहूर शो 'योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स' के तीसरे सीजन को हरी झंडी दे दी है। इस नए सीजन में जॉन हैम एक बार फिर 'कूप' के मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस तीसरे सीजन की घोषणा फरवरी 2026 में ही कर दी गई थी, जबकि इसका दूसरा सीजन 5 जून 2026 को पूरा हुआ है।
शो के मेकर (शो रनर) जॉन ट्रॉपर ने नए सीजन को लेकर एक बड़ा हिंट दिया है। उन्होंने बताया कि इस बार कहानी में कूप, निक और बार्नी की आपस में उलझी हुई दोस्ती को और भी गहराई से दिखाया जाएगा। जैसे-जैसे यह सीजन आगे बढ़ेगा, इन तीनों के रिश्ते और भी ज्यादा पेचीदा और रोमांचक होते जाएंगे।
मिशेल मोनहन और जोशुआ जैक्सन भी शो में शामिल
मिशेल मोनहन और जोशुआ जैक्सन इस सीजन की कास्ट में शामिल होंगे, वहीं अमांडा पीएट, मार्क टॉलमैन और एमी कैरेरो के भी वापस लौटने की उम्मीद है। जॉन हैम ने बताया है कि कूप को उस अपराध का अंजाम भुगतना होगा, जो उसने, निक और बार्नी ने मिलकर किया था। इस दौरान उसे बड़े-बड़े झूठों और कुछ मुश्किल नैतिक फैसलों से भी जूझना पड़ेगा। इसके अलावा, बार्नी की शादी और मेल के बढ़ते शक के इर्द-गिर्द भी खूब ड्रामा देखने को मिलेगा।