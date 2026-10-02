एप्पल मार्टिन ने पेरिस से हॉलीवुड तक मचाई धूम, एक साथ किए 2 बड़े धमाके

एप्पल ने पहली बार 2023 में चैनल के हाउते कॉउचर शो में सबका ध्यान खींचा था। पिछले साल वह एक सेल्फ-पोर्ट्रेट कैंपेन का चेहरा बनीं और खास बात यह है कि उन्होंने खुद भी कुछ तस्वीरें खींची थीं।

अब वह अपना अभिनय डेब्यू करने जा रही हैं। वह ओवन विल्सन के साथ फिल्म 'पेरिस पैरामाउंट' में नजर आएंगी।

इन सब के बावजूद, उन्होंने अपने पैर जमीन पर ही रखे हैं। वह अपनी पर्सनल ग्रोथ और वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं, भले ही उनके हर कदम पर लोगों की नजर रहती है।