'लॉक अप 2' में इस वजह से रो पड़ीं शिवांगी जोशी, शिल्पा शिंदे को बताया के लिए कही ये बात
मनोरंजन
'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब वाइल्डकार्ड अपूर्व मखीजा ने शिवांगी जोशी को बताया कि शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा उनकी निजी जिंदगी को लेकर अफवाहें फैला रही हैं।
यह सुनकर शिवांगी बहुत परेशान हो गईं और उन्होंने शिल्पा को 'पूरी तरह से पागल' करार दिया। इस बहस के बाद शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माना कि वह ऐसी बातों को लेकर काफी संवेदनशील हैं।
शिवांगी ने खुद को क्यों बताया बुद्धू?
अपूर्व ने यह भी बताया कि घर में शिल्पा और श्रेया दोनों को ही बराबर नापसंद किया जाता है। शिवांगी ने शिल्पा पर अपने पिछले भरोसे के बारे में सोचते हुए कहा, 'तब तो मैं इस खेल के लिए बहुत 'बुद्धू' थी।'
अगर आप भी यह सारा एक्शन देखना चाहते हैं, तो 'लॉक अप 2' नेटफ्लिक्स पर शनिवार से बुधवार रात 8 बजे स्ट्रीम होता है।