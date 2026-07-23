'लॉक अप 2' में इस वजह से रो पड़ीं शिवांगी जोशी, शिल्पा शिंदे को बताया के लिए कही ये बात

'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब वाइल्डकार्ड अपूर्व मखीजा ने शिवांगी जोशी को बताया कि शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा उनकी निजी जिंदगी को लेकर अफवाहें फैला रही हैं।

यह सुनकर शिवांगी बहुत परेशान हो गईं और उन्होंने शिल्पा को 'पूरी तरह से पागल' करार दिया। इस बहस के बाद शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माना कि वह ऐसी बातों को लेकर काफी संवेदनशील हैं।