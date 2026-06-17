कनाडा सरकार का एपी ढिल्लों फायरिंग केस पर बड़ा एक्शन

एपी ढिल्लों फायरिंग केस: कनाडा सरकार का बिश्नोई गैंग के सदस्य अभिजीत किंगरा पर बड़ा एक्शन

लेखन नेहा शर्मा 10:53 am Jun 17, 202610:53 am

क्या है खबर?

जाने-माने पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के कनाडा स्थित घर पर हुई फायरिंग के मामले में कनाडाई सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जुड़े आरोपी शूटर अभिजीत किंगरा को कनाडा से भारत भेजने का आदेश दे दिया गया है। कनाडा के कोर्ट ने उसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए ये फैसला सुनाया है। कनाडाई कोर्ट और आव्रजन विभाग ने अभिजीत को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा और गंभीर खतरा माना है।