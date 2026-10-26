कृष्णा दास के कीर्तन में भक्ति के रंग में रंगे विराट-अनुष्का

अनुष्का शर्मा-विराट कोहली कृष्णा दास के कीर्तन में आए नजर, भक्ति गीतों पर झूमती दिखीं अभिनेत्री

लेखन अंशिका शुक्ला 10:11 am Oct 26, 202610:11 am

क्या है खबर?

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इन दिनों भारत आए हुए हैं। इस दौरान दोनों मुंबई में अमेरिकी गायक कृष्णा दास के कीर्तन में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम के कई वीडियो और फोटोज सामने आए हैं, जिनमें अनुष्का और विराट भक्ति संगीत का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों का यह अंदाज प्रशंसकों का ध्यान खींच रहा है और उनके वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।