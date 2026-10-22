अनुष्का सेन का जलवा, 2026 न्यू पोर्ट बीच फिल्म फेस्टिवल में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

अनुष्का को उम्मीद है कि उनकी यह नई जिम्मेदारी भारतीय कहानियों और टैलेंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेगी। वह चाहती हैं कि युवा भारतीय बड़े सपने देखें।

उनका कहना है कि उनकी आवाजों और रचनात्मकता को हर जगह पहचान मिलनी चाहिए। उनकी नियुक्ति से यह बात भी साफ होती है कि भारतीय कहानियां ग्लोबल सिनेमा में अपनी जगह बना रही हैं।