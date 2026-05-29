अभिनेत्री अनुष्का रंजन बनने वाली हैं मां, पति आदित्य सील के साथ सुनाई खुशखबरी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर की फिल्म 'बत्ती गुल मीटर चालू' में नजर आ चुकीं अभिनेत्री अनुष्का रंजन मां बनने वाली हैं। उन्होंने अपने पति और जाने-माने अभिनेता आदित्य रंजन के साथ पहली प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है। इस खबर से दोनों के चाहने वाले और फैंस भी बेहद खुश हुए हैं। बता दें, अनुष्का और आदित्य ने 21 नवंबर, 2021 में शादी रचाई थी। करीब 4 साल बाद यह जोड़ा अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार है।
ऐलान
अनुष्का और आदित्य ने खूबसूरत पोस्ट के साथ किया ऐलान
अनुष्का और आदित्य ने संयुक्त इंस्टाग्राम पोस्ट से प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है। तस्वीर में अभिनेत्री के चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो और बेबी बंप साफ देखा जा सकता है। कैप्शन में लिखा है, 'मैंने सौ साल इंतजार किया है, लेकिन तुम्हारे लिए दस लाख साल और इंतजार कर सकता हूं। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा होना मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य होगा।' आदित्य काे 'तुम बिन 2' और 'खेल खेल में' जैसी फिल्मों में दिखे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Anushka and Aditya are expecting a baby together 🥹🥹❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/TQ1yNBnAX5— JOYCE 😈😈 (@joana57992281) May 29, 2026