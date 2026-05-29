अनुष्का रंजन ने सुनाई खुशखबरी

अभिनेत्री अनुष्का रंजन बनने वाली हैं मां, पति आदित्य सील के साथ सुनाई खुशखबरी

लेखन ज्योति सिंह 03:21 pm May 29, 202603:21 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर की फिल्म 'बत्ती गुल मीटर चालू' में नजर आ चुकीं अभिनेत्री अनुष्का रंजन मां बनने वाली हैं। उन्होंने अपने पति और जाने-माने अभिनेता आदित्य रंजन के साथ पहली प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है। इस खबर से दोनों के चाहने वाले और फैंस भी बेहद खुश हुए हैं। बता दें, अनुष्का और आदित्य ने 21 नवंबर, 2021 में शादी रचाई थी। करीब 4 साल बाद यह जोड़ा अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार है।