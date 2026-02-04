अनुराग कश्यप की फिल्म 'कैनेडी' रिलीज को तैयार, जानिए कब-कहां होगा प्रीमियर

रिलीज

ZEE5 पर दस्तक देगी सनी लियोनी की 'कैनेडी'

'कैनेडी' एक डार्क क्राइम-थ्रिलर फिल्म है जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से मंजूरी मिलने के बावजूद, अज्ञात कारणों से रिलीज का इंतजार करना पड़ रहा था। अब निर्माता इसे सीधेतौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतार रहे हैं। यह फिल्म 20 फरवरी को ZEE5 पर रिलीज होने के लिए तैयार है। इस खबर ने फैंस को उत्साहित कर दिया है। इसका निर्माण गुड बैड फिल्म्स द्वारा किया गया है जिसमें मोहित तकलकर, अभिलाष थपलियाल और मेघा बर्मन भी हैं।