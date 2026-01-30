अनुराग कश्यप के हाथ लगी चिरंजीवी की फिल्म? जल्द हो सकता है ऐलान
क्या है खबर?
साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म 'माना शंकरा वर प्रसाद गारू' की सफलता का जश्न मना रहे हैं जिसे दर्शकों के साथ-साथ सितारों ने भी सराहा है। इस सफलता के बीच अभिनेता ने अपनी अगली फिल्म भी तय कर ली है जिसका आधिकारिक ऐलान जल्द होगा। दावा किया गया है कि चिरंजीवी की इस फिल्म में बॉलीवुड निर्देशक अनुराग कश्यप भी शामिल होंगे। फिल्म में उन्हें एक अहम किरदार को निभाते देखा जा सकता है।
अपडेट
फरवरी में शूटिंग शुरू हो जाएगी
123 तेलुगु ने बताया है कि चिरजींवी अपनी अगली फिल्म के लिए निर्देशक बॉबी के साथ जुड़ रहे हैं जिसका आधिकारिक शुभारंभ फरवरी में होगा। इसके तुरंत बाद अभिनेता फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे जिसमें उनके साथ, अनुराग को एक अहम किरदार में देखा जाएगा। यह किरदार कैसा होगा यह आधरिकारिक ऐलान के बाद स्पष्ट हो सकता है। फिलहाल तो फैंस इस जानकारी के बाहर आने से बेहद खुश हैं।
शुरुआत
अनुराग कश्यप ने इस फिल्म से अभिनय में रखा था कदम
निर्देशक से अभिनेता बने अनुराग ने 2009 में रिलीज फिल्म 'देव D' से की थी। इसमें उन्होंने कैमियो करते हुए सभी को चौंका दिया था। इसके बाद उन्हें 'बॉम्बे वेलवेट' में देखा गया। साउथ में उन्होंने अपना डेब्यू 2018 में रिलीज फिल्म 'इमाइक्का नोडिगल' से किया था। इस तमिल थ्रिलर फिल्म में वह खलनायक के किरदार में दिखाई दिए थे। जल्द ही उन्हें मृणाल ठाकुर और आदिवी शेष की फिल्म 'डकैत' में देखा जाएगा जो 19 मार्च को रिलीज होगी।