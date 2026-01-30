अनुराग कश्यप के हाथ लगी चिरंजीवी की फिल्म? जल्द हो सकता है ऐलान

अनुराग कश्यप के हाथ लगी नई फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 11:21 am Jan 30, 202611:21 am

क्या है खबर?

साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म 'माना शंकरा वर प्रसाद गारू' की सफलता का जश्न मना रहे हैं जिसे दर्शकों के साथ-साथ सितारों ने भी सराहा है। इस सफलता के बीच अभिनेता ने अपनी अगली फिल्म भी तय कर ली है जिसका आधिकारिक ऐलान जल्द होगा। दावा किया गया है कि चिरंजीवी की इस फिल्म में बॉलीवुड निर्देशक अनुराग कश्यप भी शामिल होंगे। फिल्म में उन्हें एक अहम किरदार को निभाते देखा जा सकता है।