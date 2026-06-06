अनुराग कश्यप-बॉबी देओल की 'बंदर' बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन ढेर? कमाए सिर्फ 50 लाख मनोरंजन Jun 06, 2026

अनुराग कश्यप की नई फिल्म 'बंदर', जिसमें बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं, बॉक्स ऑफिस पर काफी मुश्किल शुरुआत कर पाई। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 50 लाख नेट का कारोबार किया। यह फिल्म 1,365 शोज में रिलीज हुई थी, लेकिन जेल ड्रामा वाली इस फिल्म को सिर्फ 12.58 प्रतिश्सत की औसत ऑक्यूपेंसी ही मिल पाई। फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में बुरी तरह संघर्ष करती नजर आई।