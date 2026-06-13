अनुराग कश्यप का सिनेमाघर मालिकों से सवाल- अपनी फिल्मों को ही जगह नहीं देंगे तो कैसे बचेगा देसी सिनेमा?

स्क्रीनिंग में भेदभाव, कश्यप बोले हॉलीवुड की 'ऑब्सेशन' को ज्यादा शो

अनुराग ने इस भेदभाव पर भी बात की। उन्होंने बताया कि हॉलीवुड की फिल्म 'ऑब्सेशन' को तो दिन में 6-7 शो मिल रहे हैं, जबकि भारतीय फिल्मों को 1 या 2 शो से ज्यादा नहीं मिल पाते। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, "अगर हम अपनी ही फिल्मों को दिखाने में प्राथमिकता नहीं देंगे और उन्हें बेहतर शो नहीं देंग तो मुझे समझ नहीं आता कि हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे।"

अनुराग के इन बयानों से साफ होता है कि अलग तरह की कहानियों और देश के नए कलाकारों और निर्देशकों के लिए दर्शकों तक पहुंचना कितना मुश्किल होता जा रहा है।