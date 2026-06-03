'बंदर' को लेकर लग रहीं अटकलों पर निर्देशक ने चुप्पी तोड़ी

बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' पर क्यों छिड़ी बहस? 'मी-टू' आंदोलन से जुड़ा मामला

लेखन ज्योति सिंह 09:51 am Jun 03, 202609:51 am

क्या है खबर?

बॉबी देओल आगामी फिल्म 'बंदर' को लेकर चर्चा में हैं, जिसका निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है। फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। दरअसल, फिल्म में बॉबी एक ऐसे टीवी अभिनेता का किरदार निभा रहे हैं, जिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है। इस आरोप के चलते उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 'बंदर' का 'मी टू' आंदोलन से कोई संबंध है?