अनुराग कश्यप-बॉबी देओल की फिल्म 'बांदर' बॉक्स ऑफिस पर हुई ढेर, एक हफ्ते में कमाए महज इतने करोड़
अनुराग कश्यप की कानूनी ड्रामा फिल्म 'बांदर', जिसमें बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं, दर्शकों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाई है।
भले ही क्रिटिक्स ने फिल्म को पसंद किया, लेकिन आम जनता इसे देखने के लिए सिनेमाघरों तक नहीं पहुंची।
सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा होने के बाद, फिल्म ने कुल 3.65 करोड़ रुपये की कमाई की है।
फिल्म ने एक दिन में सबसे ज्यादा 1 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन सातवें दिन तक इसकी कमाई गिरकर सिर्फ 25 लाख रुपये पर आ गई।
'बांदर' को मिली इस फिल्म से कड़ी टक्कर
देशभर में 820 शो चलने के बावजूद 'बांदर' के लिए सीटें भरना मुश्किल हो गया। फिल्म को 'है जवानी तो इश्क होना' और 'पेड्डी' जैसी भारतीय फिल्मों से कड़ी टक्कर मिली।
साथ ही, कई विदेशी फिल्में भी सिनेमाघरों में उतर गईं, जिससे स्क्रीन की जगह कम पड़ गई। इसके अलावा, बड़े मल्टीप्लेक्स चैन में फिल्म को स्क्रीन आवंटन मिलने में भी परेशानी हुई, जिससे दर्शकों के लिए फिल्म देखना और मुश्किल हो गया।
भले ही फिल्म में दमदार कलाकार थे और यह मीडिया ट्रायल जैसे अहम और समय पर आधारित विषय पर बनी थी, लेकिन इन मुश्किलों का सीधा असर फिल्म की कमाई पर पड़ा।